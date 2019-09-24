Дорожный призрак Приморья снова не сдадут вовремя

Сроки сдачи второго этапа международного транспортного коридора в Приморье вновь перенесли. Теперь стратегически важную дорогу Владивосток – Артем – Находка – порт Восточный обещают отремонтировать в 2021 году, сообщает DEITA.RU.



Сроки завершения строительства второго этапа долгожданной трассы снова сдвинулись. В пояснительной записке на портале нормативно-правовых актов названа причина очередной задержки – дожди. Именно из-за стихии строительные работы в период с 2017 по 2019 были сильно сокращены, рапортуют региональные власти.

Только вот такими «признаниями» приморских жителей уже не удивишь: в народе стратегически важную трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ведь каждая поездка по этой дороге встает автомобилистам «в копеечку»: постоянные пробки, аварии, выбитые колеса и пробоины на дне автомобилей.

В начале этого года Счетная палата России уже признавала отставание от рабочего графика на 13%. А во время очередной проверки стало известно, что надо укрепить откосы, да и вообще откорректировать некоторую документацию. У нас в Приморье ведь как? Некоторые дороги так и существуют только на бумаге. Но несмотря на это, в 2020 году на строительство «вечной» трассы выделят около 5,1 млрд рублей. В том числе из бюджета Приморского края 623 миллиона рублей, однако уже в 2021-м материальная нагрузка на краевую казну увеличится почти вдвое – край выделит на достройку участка 1,15 млрд рублей.

Напомним, что трасса Владивосток – Артем – Находка – порт Восточный является частью транспортного коридора «Приморье-1», который за годы строительства, а это более 10 лет, стал настоящим дорожным «призраком» края.

Началось все в далеком 2009 с трассы до Кневичей, после этого был «перерыв», и полноценно приступили к работам первого этапа в 2013-м. За три года проложили 18 километров дорожного покрытия.

Следующий участок новой дороги длиной 25 километров от Артема до села Царевка, в объезд Шкотово, Штыково и Смоляниново, начался в начале 2017-го и должен был завершиться в следующем. Но теперь обещают достроить в 2021-м. Для завершения реконструкции транспортного коридора останется одолеть еще один участок трассы - от Царевки до порта Восточный протяженностью всего-то 103 километра. Это планируется сделать через 11 лет, к 2030 году. Однако, наблюдая из года в год примерно одинаковую картину, приморцы слабо верят в то, что работы выполнят в очередной обещанный срок.

Екатерина Кононенко