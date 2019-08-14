Утром в среду, 14 августа, на Русском мосту во Владивостоке образовалась многокилометровая пробка из-за проведения антитеррористической акции, сообщает DEITA.RU.

По словам девушки, которая прислала в редакцию видео, досматривают абсолютно всех, кто двигается на Русский остров.

Согласно данным Яндекс. Карты, протяженность пробки около четырех километров. Начинается она за несколько сотен метров до моста. Средняя скорость не превышает два километра в час.

Ранее администрация Приморского края предупреждала жителей и гостей региона о предстоящей антитеррористический акции, которая стартовала 13 августа и продлится до пятницы, 16-го.

Екатерина Брязгунова