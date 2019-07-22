Часть страховой премии можно будет вернуть россиянам в том случае, если кредит удалось погасить раньше срока, сообщает DEITA.RU. Такой проект закона рассмотрят депутаты Государственной Думы в третьем чтении в последнюю неделю июля.

Согласно документу, в Гражданский кодекс РФ будут внесены изменения, которые коснутся досрочного прекращения договора страхования. Чаще всего речь идет о досрочном погашении кредита.

Если идею одобрят и поправки примут, заемщик, договорные отношения со страховой компанией прекращены раньше указанного в договоре срока, получит возможность вернуть себе часть уплаченной страховой премии.

Стоит отметить, что сегодня возвращение части страховой премии никаким образом не регулируется в законе, поэтому право на ее возврат приходится доказывать в суде.

Екатерина Брязгунова