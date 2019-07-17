Депутаты дали поблажку тем, кто выплачивает долги вовремя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Госдума приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс, которые предполагают обеспечение возможности по возврату части страховой премии для граждан, досрочно погасивших свой кредит.

Сейчас этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании. Таким образом, в законодательстве образовался пробел в отсутствии единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков.

Принятые депутатами поправки устраняют данный правовой пробел. Таким образом, в случае своевременной выплаты кредита, заёмщикам будут отдавать сумму страховки.

Дмитрий Шевченко