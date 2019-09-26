Досрочный перевод пенсий затянется на годы

В России может быть введен многолетний запрет на досрочный перевод накопленных россиянами «пенсионных» денег из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Об этом сообщает DEITA.RU.

В ходе своего выступления на ПФИ-2019 зампредседателя Госбанка Сергей Шведов заявил, что ведомство решительно настроено на введении моратория на досрочные «движения» пенсионных накоплений россиян между фондами. По его словам, отсрочка процесса на три-пять лет позволит как следует разобраться в процедуре переводов и упорядочить ее в том числе для гарантии сохранения денег граждан.

Банк России уже оговорил детали данной инициативы Министерством финансов РФ. Ведомства готовят соответствующий совместный законопроект для передачи на рассмотрение депутатам Госдумы.

Отметим, что пока россияне имеют право передавать свои накопления из одного НПФ в другой. Но есть одно условие - если срок хранения денег в предыдущем фонде составляет менее пяти лет, то при досрочном переводе «сгорят» все накопленные доходы.

До введения в 2019 обязательного предупреждения, некоторые недобросовестные «страховщики» либо умалчивали об этом условии, либо самовольно переводили накопления без согласия владельцев, что привело к огромному количеству жалоб россиян в Центробанк.

Напомним, что глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс внес в Госдуму предложение о перенаправлении пенсионных начислений россиян в НПФ на развитие стартапов и других инновационных ответвлений бизнеса. По мнению Чубайса, для резкого роста в сфере предпринимательства и инноваций властям России необходимо задуматься о снятии ограничений по инвестированию с негосударственных пенсионных фондах. О том, что в таком случае велика вероятность «ухода» будущих пенсий граждан в карманы иностранных компаний, автор инициативы не подумал.

Екатерина Цой