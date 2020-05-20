Досрочный выход на пенсию станет реальностью

В правительстве обсуждается в качестве антикризисной мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Известия», именно такая мера содержится в рабочей версии общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, подготовленного Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом.

В соответствии с проектом документа, до конца 2020 года граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу за три года до выхода на пенсию, могут рассчитывать на досрочный выход на нее. Сейчас такая возможность предусмотрена для тех, кто потерял работу за два, а не три года до выхода на отдых. Кроме того, сейчас обязательным условием для досрочной пенсии является наличие страхового стажа в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, в то время как в рабочей версии данного условия пока не приводится. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

Кроме того, документ содержит предложение по повышению минимального пособия по безработице до 4,5 тыс. на три месяца с мая 2020 года. Также на этот срок предлагается приравнять к МРОТ размер выплат для ИП, которые прекратили свою деятельность после 1 марта.

Ранее Президент России Владимир Путин анонсировал несколько мер, направленных на поддержку занятости. В том числе, возможность получить льготный заем под 0% или безвозмездную субсидию в размере МРОТ на зарплату сотрудникам. Вместе с тем Владимир Путин анонсировал старт еще одной программы, в рамках которой бизнес сможет взять кредит под 2% годовых на любые цели. А при сохранении занятости на уровне 90% по сравнению с началом кризиса, такой заем будет списан вместе с процентами.