Дмитрия Медведева едва не довели до белого каления лица, срывающие конкурсы в госзакупках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РБК».

Лидер правительства РФ признался, что его достали подрядчики в госзакупках. Он говорит, что поручил ужесточить ответственность для подрядчиков при необходимости до уголовной, если они пойманы на манипуляциях с результатами конкурсов.

Медведев позволил себе эмоционально выразиться, когда речь зашла о мошенничествах подрядчиков и занижении цен на конкурсах. Ему пришлось напоминать, что за уничтожение результатов конкурса виновных тоже должна быть уголовная ответственность. Какими бы ни были мотивы срывающих конкурсы, лидер правительства РФ уверен: наказание они заслужили.

Анастасия Туркова