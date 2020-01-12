Доставка пассажиров на остров Путятина оказалась незаконной

Компания-перевозчик пассажиров на остров Путятин и ее руководитель оштрафованы на 250 тысяч рублей, сообщили DEITA.RU в Находкинской транспортной прокуратуре.

Как следует из материалов прокурорской проверки, общество с ограниченной ответственностью «Гарпия» в нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» перевозило за плату граждан на барже из поселка Дунай (ЗАТО Город Фокино) на остров Путятина, не имея лицензии на данный вид деятельности. Как отмечают в Находкинской транспортной прокуратуре, отсутствие лицензии не гарантировало безопасность таких перевозок.

Транспортный прокурор руководителю ООО «Гарпия» внес представление об устранении нарушения законодательства. Акт реагирования рассмотрен, лицензия в Дальневосточном управлении Госморнадзора Ространснадзора обществом получена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора компания-перевозчик и ее руководитель привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии в виде штрафов на общую сумму 250 тысяч рублей.

Как отметили в надзорном ведомстве, после вмешательства Находкинского транспортного прокурора коммерческая организация получила лицензию на морские перевозки пассажиров.

Дмитрий Санников