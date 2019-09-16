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«Достойный конец» независимой Украины предсказал Жириновский

16 Сентябрь 2019, 11:15

Жириновский

Глава ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сказал, каким образом получится покончить с Украиной раз и навсегда. Дело в том, что если российские паспорта беспрепятственно выдавать всем жителям независимого «скандального соседа», то на Украине рано или поздно не останется ни одного гражданина, сообщает DEITA.RU.

Такой «достойный конец» незалежной предложил российский политик в своем telegram-канале. Он уточнил, что речь идет не только о выдаче паспортов самопровозглашенных республик, но и самой Украины.

Также глава ЛДПР уточнил, что если у украинцев будет возможно получить другое гражданство, в том числе польское, русское или венгерское, то граждан Украины совершенно не останется, и это будет «достойный конец» Украины.

Ранее прошла информация о том, что жители Донбасса могут в упрощенном порядке получить российские паспорта. К началу осени около 15 тысяч жителей ДНР стали гражданами России.

Екатерина Брязгунова

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