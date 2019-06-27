Каждый регион России сможет помогать в завершении строительства проблемных объектов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В Совете Федерации одобрили новый закон, согласно которому в субъектах России будут созданы специальные фонды для завершения строительства "долгостроев".

Закон направлен в помощь дольщикам, ждущим своё жильё долгими месяцами и даже годами.

Ввиду того, что проблемы на строящихся объектах часто возникают по причине банкротства девелопера, теперь обеспечивать недостающими деньгами стройку будут бюджеты регионов.

Закон предусматривает создание единого реестра проблемных объектов — систематизированный перечень сведений об объектах недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства или обязанности по передаче объекта долевого строительства.

Ранее сообщалось о том, что у застройщиков осталось ещё несколько месяцев для того, чтобы подать последние заявления на долевое строительство. После 1 октября использовать деньги дольщиков станет невозможно.

Дмитрий Шевченко