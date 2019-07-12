Порядок достраивания проблемных домов могут упростить, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Фонд помощи дольщикам может получить возможность выкупать договора долевого участия у обанкротившегося застройщика. Госдума в первом чтении одобрила такой законопроект.

Выкупать договора долевого участия у застройщика-банкрота, который практически закончил строительство дома – разумное решение, считает глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

В настоящее время направлять обанкротившимся компаниям бюджетные средства нельзя – их требуется распределить с помощью закона о госзакупках, без каких-либо конкурсов.

Инициатива может внести поправки в бюджетный кодекс и дать возможность Фонду выкупить у застройщиков договора долевого участия, чтобы завершить строительство.

Анастасия Туркова