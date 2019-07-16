Инициативу выдвинул глава Следственного комитета России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Александр Бастрыкин заявил, что следователи должны получать доступ к банковской тайне подозреваемых и обвиняемых не дожидаясь суда. Глава силового ведомства предложил дать правоохранителям право запрашивать необходимые сведения ещё во время доследственных проверок, а не только по уголовным делам.

Он также заявил, что необходимость в доступе к банковской тайне без санкции суда назрела давно. Глава СК отметил, что часто встречаются случаи, когда во время проверок подозреваемые активно скрывают принадлежащее им имущество.

К банковской тайне в России относится вся информация о вкладах и счетах корреспондентов, а также операциях по этим счетам.

Дмитрий Шевченко