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Доступ к электронным ПТС появился в России

ГИБДД, ПТС, инспектор

Российские владельцы электронных паспортов транспортных средств получили к ним доступ, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает «РГ», теперь выписку из ПТС можно сделать, не выходя из дома. Для этого нужно лишь зайти в базу данных электронных паспортов, авторизовавшись через портал госуслуг.

Напомним, что с 1 ноября 2020 года на новые машины бумажные ПТС выдаваться не будут. Все новые и ввезенные автомобили будут получать электронные паспорта транспортного средства.

Выписка из электронного паспорта сейчас нужна только страховщикам, при покупке полиса ОСАГО на новую или только что ввезенную, без госномеров и СРТС, машину. ГИБДД выписка из электронного ПТС не нужна, потому что регистрационные подразделения получают нужную информацию из баз данных электронного паспорта автоматически.

По информации «РГ», в России сейчас ежедневно оформляется 4500-5000 электронных паспортов. Сегодня c электронным документом более 320 000 автомобилей, из них половина уже стоит на учете в ГИБДД.

Дмитрий Санников

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