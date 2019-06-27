Почему интернет разрешат использовать на ЕГЭ и как это будет происходить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Сделают это в рамках индивидуализации заданий ЕГЭ. Задания для школьников будет генерировать искусственный интеллект перед началом проверки знаний, предлагая для каждого собственный вариант. Это существенно удобнее, чем брать задания из пополняемой базы федерального банка, содержащего около пятидесяти тысяч заданий по различным учебным дисциплинам.

Благодаря использованию технологий задания и их виды могут стать иными: видеофрагменты добавят в таких областях, как химия, биология и физика.

Что касается доступа на экзамене в интернет – авторы инициативы предлагают не опасаться того, что ученики найдут готовые ответы в Сети. Задания будут разработаны так, чтобы найти по ним можно было только информацию для размышлений и самостоятельных выводов. Кроме того, ученикам придется отличать фэйки от правды.

Анастасия Туркова