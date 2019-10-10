«Доступная ипотека» недоступна для россиян

Ипотека недоступна для почти семидесяти процентов россиян из-за слишком низкого уровня дохода последних и высокого уровня кредитной загруженности. Такое мнение представили специалисты Счетной палаты России, сообщает DEITA.RU.

Главный аудитор страны Светлана Орлова заявила, что только тридцать процентов от общего числа населения России могут себе позволить оформить ипотеку и не умереть с голоду. Остальные россияне сами себе перекрывают дорогу к собственному жилью, постоянно оформляю все новые и новые кредиты на другие цель. По словам эксперта, только по итогам прошлого года «кредитная зависимость» граждан страны увеличилась на пять процентов.

В Счетной палате заявили, что столь плачевная финансовая ситуация делает фактически бесполезными различные госпрограммы по предоставлению субсидий для населения на приобретение собственного жилья. Даже самая «доступная ипотека» становится недостижимой для семьи, перекачивающей свои доходы из одной кредитной организации в другую.

Также отмечается, что действующими ипотечными заемщиками тоже не все так идеально, как может показаться. Несмотря на то, что в среднем в России ежемесячно выдается до девяносто девяти ипотечных кредитов, подавляющее большинство заемщиков вынуждены отдавать на погашение выплат более половины своего ежемесячного дохода, в то время как мировой рекомендуемый показатель не должен превышать тридцати процентов.

Екатерина Цой