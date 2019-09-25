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«Доступная ипотека» уже год помогает приобрести жильё приморским семьям
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«Доступная ипотека» уже год помогает приобрести жильё приморским семьям
25 Сентябрь 2019, 19:40
Для удобства жителей Приморского края в конце августа 2018 года была разработана программа «Доступная ипотека». За год работы проекта было одобрено 200 заявок, сообщает DEITA.RU.
Принять участие в программе может гражданин РФ, который трудится на госслужбе региона, которая является основным местом его работы. Также на жилищный займ по программе могут претендовать инвалиды, или члены семей с детьми-инвалидами, а также семьи, заимевшие первенца начиная с 1 января 2018 года.
За год работы проекта «Доступная ипотека» было выдано 200 займов на общую сумму 383 миллиона 250 тысяч рублей.
Софья Корф