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Доступную ипотеку хотят запретить

11 Сентябрь 2019, 17:30

ипотека

Центробанк готов пойти на решительные меры, сообщает DEITA.RU.

Регулятор выпустил доклад, в котором говорится, что бум на ипотеку без первоначального взноса может обернуться для рынка жилой недвижимости большими проблемами.

Также опасения касаются и банковского сектора, который может столкнуться с явлением массовых неплатежей по кредитам за жильё.

В этой связи представители Центрального банка России предлагают ужесточить меры по выдаче ипотеки вплоть до ввода прямого запрета на договоры без первоначального взноса.

Ранее о подобных опасностях говорили сами участники рынка недвижимости, однако когда на проблему обратили внимание в Центробанке, дело приняло уже совсем другой оборот.

Таким образом, уже в скоро времени ЦБ может ввести новые ограничения по контролю за ипотечными кредитами.

Дмитрий Шевченко

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