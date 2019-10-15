Доступную ипотеку внедряют в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по экономической политике и собственности рассмотрели исполнение краевой подпрограммы "Доступная ипотека", реализующейся в Приморье с сентября 2018 года, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Напомним, что в прошлом году государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения" на 2013-2021 годы" была дополнена подпрограммой льготного ипотечного кредитования, в соответствии с которой отдельные категорий граждан могут получить займ на приобретение жилья по сниженной процентной ставке. На данный момент ее минимальный размер с учетом субсидирования из краевого бюджета составляет 5,65 процента годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6,4 процента – если жилье куплено на вторичном рынке.

Вместе с принятием подпрограммы "Доступная ипотека" в краевом бюджете были предусмотрены средства на ее реализацию. В прошлом году на выплату субсидий АО "Корпорация развития жилищного строительства" для возмещения затрат, связанных с представлением льготной ипотеки, планировалось направить 30 млн рублей, в нынешнем – 100 млн. Однако в ходе заседания было отмечено низкое освоение бюджетных средств. На 1 октября 2019 года этот показатель составил 32 процента.

Как сообщила депутатам начальник отдела ипотечного кредитования АО "Корпорация развития жилищного строительства" Ирина Шибельбейн, в 2018 году при плане 120 займов со сниженной ставкой на общую сумму 291 млн рублей фактически было предоставлено 67 кредитов на сумму 134 млн рублей. В 2019 году из запланированных 383 ипотечных займов на сумму 927,7 млн рублей пока выдано только 140 кредитов общей стоимостью 261 млн рублей.

При этом были названы сразу несколько причин отставания от запланированных объемов кредитования. В их числе - узкий перечень категорий граждан, которые имеют право на получение льготной ипотеки, и низкая предельная стоимость квадратного метра приобретаемого жилого помещения, существенно отличающаяся от рыночной цены.

По первоначальной версии подпрограммы получить займ со сниженной процентной ставкой могли всего пять категорий граждан. С мая нынешнего года данный перечень был расширен до 11 категорий. На данный момент в него входят работники бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, научные сотрудники, инвалиды или члены семей с детьми-инвалидами, семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился первый ребенок. Также воспользоваться льготной ипотекой могут граждане, являющиеся участниками государственных или муниципальных программ и имеющие право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

"3 октября наша организация направила в краевой департамент градостроительства предложение о включении в этот перечень еще одной категории - работников предприятий, входящих в реестр организаций, имеющих особую социальную и экономическую значимость для Приморского края", - рассказала о мерах, которые АО "КРЖС" предпринимает для решения проблемы, Ирина Шибельбейн.

Аналогичная работа ведется кредитной организацией и департаментом градостроительства Приморского края в отношении предельной стоимости квадратного мера приобретаемого жилья. В мае для Владивостокского городского округа, где отмечено наибольшее количество участников поддпрограммы, она была увеличена до 90 тыс. рублей, для муниципальных образований Владивостокской агломерации – до 70 тыс. рублей, для Уссурийска, Находки, Большого Камня – до 60 тыс. рублей. Однако сейчас, с введением эскроу-счетов, по мнению Корпорации развития жилищного строительства, этот порог в очередной раз необходимо поднять. Например, для краевого центра он должен составлять не менее 110 тыс. рублей.

Существенное влияние на реализацию краевой подпрограммы оказали изменения, внесенные в федеральное законодательство. Так, в соответствии с поправками к закону "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей", вступившими в силу 29 марта, граждане не могут направлять средства материнского капитала на досрочное погашение ипотечного займа, оформленного в АО "КРЖС". А изменения, принятые в закон "О потребительском кредите (займе)", привели к тому, что с 1 октября Корпорация развития жилищного строительства и вовсе остановила выдачу ипотечных займов до момента включения ее в перечень организаций, уполномоченных для осуществления деятельности на предоставление ипотечных займов.

"Правила включения в этот перечень опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 7 октября. Срок их рассмотрения – до 1 ноября нынешнего года. Поэтому на текущий момент те граждане, которые хотят воспользоваться услугами нашей кредитной организации, сделать этого не могут", - сообщила Ирина Шибельбейн.

В ходе обсуждения механизмов, которые призваны повысить эффективность реализации подпрограммы, была отмечена недостаточная информированность граждан о возможности получить заем по сниженной ипотечной ставке и необходимость наращивания темпов жилищного строительства. Также на заседании речь шла о содействии, которое приморские парламентарии могут оказать Корпорации развития жилищного строительства в решении проблемных вопросов, связанных с исполнением важной для края программы.

"К сожалению, сегодня приходится говорить о том, что надежды, которые мы возлагали на краевую программу льготного ипотечного кредитования, не оправдались. Расчет на то, что она поможет значительному количеству приморцев, в том числе бюджетникам, гражданам, нуждающимся в социальной защите, приобрести жилье, оказался несостоятельным. Об этом свидетельствуют результаты и за 2018 год и за 9 месяцев нынешнего года. Между тем значимость "Доступной ипотеки" для нашего края, в частности для исправления сложившейся демографической ситуации, трудно переоценить. Решение квартирного вопроса, на которое нацелена программа, – одна из возможностей закрепить здесь население. Ведь жилье для большинства из нас является главным якорем", - отметил по итогам рассмотрения вопроса председатель комитета Законодательного Собрания Приморья по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

В своем решении депутаты рекомендовали профильному департаменту и курирующему вице-губернатору обратиться в единый институт развития в жилищной сфере – АО "ДОМ.РФ" – с просьбой рассмотреть возможность включения АО "Корпорация развития жилищного строительства" в Перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов.