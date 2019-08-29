29 Август 2019, 08:31
Довели: глубокие ямы заделывают бордюрами во Владивостоке
Источник изображения: www.5-tv.ru
В краевой столице на Нерчинской яму на дороге закидывают бордюрами, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на dpskontrol_125rus.
Местные жители ремонтируют проезжую часть, как могут. Так, глубокую яму, полную воды, группа людей закидывает фрагментами бордюра. При этом, ля надежности, на этих обломках еще и попрыгали.
Пользователи Сети не остались в стороне.
«Так я давно говорил, что так и нужно использовать новый бордюр, в таком положении от него больше пользы.»- не удержался один из них. Другой пишет: «Вот и бордюр понадобился, а говорили - зачем его устанавливать?».
Анастасия Туркова
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