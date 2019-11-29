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«Довели людей» — очередь за бесплатным обедом возмутила россиян
Гигантская очередь из пенсионеров сформировалась возле одного из московских кафе, владельцы которого активно занимаются благотворительностью уже не первый год, сообщает DEITA.RU. Фотографии соответствующего содержания появились в Сети.
По словам очевидцев, в кафе «Добродомик» в Тушино раздают бесплатные обеды с 12 до 14 часов. Пoчти любой желающий может получить бecплатный обед в кафе. Bce, что нyжно, — предъявить пенсионное удостоверение.
Снимки вызвали живой интерес в Сети.
«Вот это должна делать власть! А точнее давать хорошие пенсии, чтобы пенсионеры не стоял так в очередях! У нас есть добрый люди и это прекрасно! Спасибо им! Но сейчас, в наше время, во времена технологии, чтобы было такое... я в шоке… как будто во времена вождя!»
«Россия! Да в нашей стране, с такими ресурсами, пенсии должны быть такими, чтобы другие страны от зависти лопались! Наша страна готова помочь всем, простить долги, но только не своим гражданам».
«Как грустно и обидно. Дожить до пенсии и стоять в очереди за милостыней. Позор государству»
«Позор!!! Издевательство над пенсионерами!!! Спасибо неравнодушным людям. А для многих это единственный прием пищи».
Екатерина Брязгунова