Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема

В рамках второго этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» замначальника территориального управления Артема Роман Десяткин и известный адвокат Геннадий Григорьев поговорили с восьмиклассниками о проблемах наркотизации, терроризма, экстремизма и участия в несогласованных акциях и митингах, сообщает DEITA.RU.

Встреча-семинар со школьниками прошел в артемовской школе №7. На ней Геннадий Григорьев, долгое время проработавший в органах следствия, рассказал о необходимости вести здоровый образ жизни и не оказывать помощь лицам, втянутым в незаконный оборот наркотиков. Спикер призвал своих слушателей помогать этим людям и своевременно обращаться в правоохранительные органы, поскольку продолжение деятельности по распространению наркотических и психотропных средств ведет к длительным срокам лишения свободы.

Чтобы дети уже со средней школы понимали, что может ждать их в случае участия в деятельности наркосетей, опытные специалисты рассказали тем о реальных сложностях пребывания заключенных в местах лишения свободы. Формат общения специалистов со школьниками предполагал обратную связь, поэтому дети могли задать любые вопросы своим спикерам.

Также Роман Десяткин поговорил с учениками восьмых классов о преступлениях в сфере терроризма и экстремизма, а также о том, какое наказание грозит лицам, участвующим в несогласованных акциях протеста, митингах и демонстрациях.

Отметим, что мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Приморском крае проводятся по государственной программе «Безопасный край» на 2015-2021 годы.