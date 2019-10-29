Дождь и порывы ветра: прогноз погоды на вторник

Синоптики дали точный прогноз погоды на день, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики составили подробный прогноз погоды во Владивостоке на вторник, 29 октября. Прогноз опубликован на портале «Примпогода».

Так, утром сильные дожди и грозы прекратятся. Рано утром еще будет дождь и сильный ветер, до +10 градусов. Днем без осадков, однако потеплеет всего на 3 градуса.

Ветер умеренный, до 14 м/с, однако ожидаются и сильные порывы ветра до 18 м/с. Ночь будет ясной, с сильным ветром и температурой воздуха до +5.

Елена Миронова