Дождь и сильный ветер испортят выходные владивостокцам

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Неблагоприятные погодные условия ожидаются во Владивостоке в ближайшие выходные, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации города.
По прогнозам синоптиков, уже в субботу, 23 мая, в дальневосточной столице утром начнется морось, которая будет продолжаться в течение всего дня. В воскресенье, 24 мая, дождь усилится. Ожидается выпадение до 25 мм осадков менее чем за 12 часов. Они будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 20 м/с.
В связи с непогодой и действующими ограничительными мерами из-за опасности распространения коронавируса жителей Владивостока настоятельно просят в предстоящие выходные оставаться дома. В случае посещения общественных мест стоит быть внимательными, а также носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
«Службы жизнеобеспечения Владивостока готовы к предстоящим осадкам. При их выпадении городские службы незамедлительно приступят к ликвидации последствий непогоды», - рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.