telegr wh call

Новости

Цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем

22 Май 2020, 18:15

Голоруких россиян не пустят в самолет

22 Май 2020, 17:45

Олег Кожемяко сообщил о достижении нужных цифр по коронавирусу

22 Май 2020, 17:38

Дождь и сильный ветер испортят выходные владивостокцам

22 Май 2020, 17:22

Мать из Приморья, выбросившая ребёнка из окна, избежала тюрьмы

22 Май 2020, 17:17

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

22 Май 2020, 16:42

Приморец взял ключи у заснувшего собутыльника и стал героем полицейской погони

22 Май 2020, 16:15

Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу

22 Май 2020, 15:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Дождь и сильный ветер испортят выходные владивостокцам

дождь

Неблагоприятные погодные условия ожидаются во Владивостоке в ближайшие выходные, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации города.

По прогнозам синоптиков, уже в субботу, 23 мая, в дальневосточной столице утром начнется морось, которая будет продолжаться в течение всего дня. В воскресенье, 24 мая, дождь усилится. Ожидается выпадение до 25 мм осадков менее чем за 12 часов. Они будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 20 м/с.

В связи с непогодой и действующими ограничительными мерами из-за опасности распространения коронавируса жителей Владивостока настоятельно просят в предстоящие выходные оставаться дома. В случае посещения общественных мест стоит быть внимательными, а также носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

«Службы жизнеобеспечения Владивостока готовы к предстоящим осадкам. При их выпадении городские службы незамедлительно приступят к ликвидации последствий непогоды», - рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Читайте также:

Всех россиян занесут в одну базу данных

Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

Дмитрий Санников

Популярное

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье

Как выехать на встречку и не лишиться прав

Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...