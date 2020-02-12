Дождь и тепло обещают Владивостоку синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на среду, 12 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале «Примпогода».



Так, ранним утром в среду ожидается около -3 градусов. При этом синоптики предупреждают о том, что в городе будет ветер до сильного – от 9 до 14 м/с.

Днем придет долгожданное потепление: будет пасмурно, 4-6 градусов тепла. Также возможен дождь и туман. В ночь на четверг синоптики обещают до -3 градусов.