Новости
Аварийные работы станут причиной отключений воды во Владивостоке
12 Февраль 2020, 07:15
Дождь и тепло обещают Владивостоку синоптики
12 Февраль 2020, 06:30
Шойгу раскрыл секреты парада Победы
12 Февраль 2020, 05:45
Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино
12 Февраль 2020, 05:00
Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга
12 Февраль 2020, 04:15
Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове
12 Февраль 2020, 03:30
Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем
12 Февраль 2020, 02:45
Одежда может подорожать в России из-за коронавируса
12 Февраль 2020, 01:15
Дождь и тепло обещают Владивостоку синоптики
Прогноз погоды на среду уже опубликован
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на
среду, 12 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы
на портале «Примпогода».
Так, ранним утром в среду ожидается около -3 градусов. При этом синоптики предупреждают о том, что в городе будет ветер до сильного – от 9 до 14 м/с.
Днем придет долгожданное потепление: будет пасмурно, 4-6 градусов тепла. Также возможен дождь и туман. В ночь на четверг синоптики обещают до -3 градусов.
Читайте также:
Машину разорвало на части на улице Владивостока
Снег и дождь пообещали Приморью синоптики
Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье
Популярное
Loading...
Загрузка...