Дождь и туман накроют Приморье

Небольшой дождь ожидается в Приморском крае в субботу, 2 мая, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают в прогнозе приморские синоптики, днем 2 мая в Приморье местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах гроза, на побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем в отдельных районах края аж 25 - 30°С, а на побережье от 15 до 20°C.

Во Владивостоке 2 мая вечером возможен небольшой дождь. Утром же местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, вечером порывы до 16 м/с (сильный). Температура воздуха во Владивостоке днем от 17 до 19°С.