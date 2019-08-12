На нескольких участках городских дорог наблюдаются пробки, сообщает DEITA.RU.

Начавшийся ещё ранним утром дождь вносит коррективы в дорожную обстановку дальневосточной столицы. По состоянию на 10.30, в городе наблюдается замедленное движение сразу в нескольких районах.

Скапливается пробка на спуске с Покровского парка на Алеутскую до Семёновской площади. Также затруднено движение на подъёме от Гоголя до Инструментального завода.

Практически полностью стоит проезд под основной магистралью в районе стадиона Строитель. Скорее всего из-за обильного дождя на дороге образовалась огромная лужа, которую не все могут преодолеть.

Дождливый день также отметился уже традиционной пробкой на пересечении Русской и проспекта 100-летия Владивостока.

Согласно прогнозу погоды, дождь во Владивостоке продлится до вечера 12 августа.

Дмитрий Шевченко