Во Владивостоке участились случаи самовозгорания транспортных средств, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района.

По словам специалистов, в каждом автомобиле есть очень много разных быстровоспламеняющихся деталей, которые входят в его конструкцию. Поэтому если пожар вдруг начался, он распространяется с молниеносной скоростью.

Спасатели крайне рекомендуют все жителям Владивостока, освоить навыки тушения пожара.

Причины самовозгорания автомобилей в столице Дальнего Востока не раскрываются, однако есть мнение, которые высказали местные жители, они связаны с изнурительно жарой, которая установилась в последние дни в городе.

Екатерина Брязгунова