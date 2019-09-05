Генеральный директор Макдональдс в России Марк Карена заявил о планах строительства сети ресторанов быстрого питания в дальневосточном регионе страны. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

О том, когда именно на Дальний Восток придет Хэппи Мил и «две мясные котлеты гриль» неизвестно, но, по словам гендиректора сети, Владивосток находится первым в этом списке.

Примерная стоимость строительства дополнительных ресторанов известной сети фаст-фуда составит не менее миллиарда рублей.

Марк Карена также отметил, что ответственными за продуктовое обеспечение ресторанов станут местные компании-производители, а поставки рыбы закрепят за Магаданом, Сахалином, Курилами и Камчаткой.

Екатерина Цой