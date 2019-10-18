Дожди, грозы и холод: синоптики дали долгосрочный прогноз

Стало известно, к чему готовиться приморцам, сообщает DEITA.RU.



Какой будет температура воздуха в ближайший месяц? Этот вопрос волнует каждого. Портал Gismeteo опубликовал прогноз погоды на ближайший месяц.

Так, до середины следующей недели во Владивостоке будет солнечно и тепло. Ухудшение погоды намечено на 25 октября. Тогда в городе начнутся ливни с грозами и сильный ветер. Температура упадет до +6 днем.

Налаживаться погода начнет только с 1 ноября. Тогда синоптики обещают солнце и +13 днем.

Елена Миронова