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Дожди, грозы и холод: синоптики дали долгосрочный прогноз
Стало известно, к чему готовиться приморцам, сообщает
DEITA.RU.
Какой будет температура воздуха в ближайший месяц? Этот вопрос волнует каждого. Портал Gismeteo опубликовал прогноз погоды на ближайший месяц.
Так, до середины следующей недели во Владивостоке будет солнечно и тепло. Ухудшение погоды намечено на 25 октября. Тогда в городе начнутся ливни с грозами и сильный ветер. Температура упадет до +6 днем.
Налаживаться погода начнет только с 1 ноября. Тогда синоптики обещают солнце и +13 днем.
Елена Миронова
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