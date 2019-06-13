В пятницу погода во Владивостоке не улучшится, сообщает DEITA.RU. Об этом информируют местные синоптики.

Согласно прогнозу на ближайшие дни, во второй половине дня четверга, 13 июня, на территории южного побережья, в том числе в дальневосточной столице, усилится морось, в западной и северной частях региона начнутся дожди.

В континентальной части будет тепло, до 20–27 градусов тепла. Во время дождя немного похолодает, на три-шесть градусов. Температура воздуха в прибрежных районах тоже не порадует, здесь будет значительно прохладнее — 12–17 градусов.

Уже ближайшей ночью дожди распространятся на территорию все края. На севере ожидаются сильные дожди, в некоторых района — грозы.

В пятницу, 14 июня, дожди и грозы сохранятся. При этом еще сильнее похолодает — температура воздуха понизится на два-три градуса.

Жителей и гостей Владивостока погода также не порадует — морось и туман, но главное — дожди испортят настроение. Ветер ожидается сильный, на улице прохладно — днем до 15 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось о том, что солнце в дальневосточную столицу придет не раньше воскресенья, и то всего лишь на несколько часов.

Екатерина Брязгунова