В предстоящий День России, 12 июня, во Владивостоке ожидается малооблачная погода. Температура воздуха выше 15 градусов тепла не поднимется, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примгидромете, во вторник, 11 июня, ночью и утром ожидается морось и туман. На улице будет прохладно — ночью до 10 тепла, а днем до 16. При этом сильный ветер до 14 метров в секунду испортит и так не совсем летнюю погоду.

В среду на территории дальневосточной столицы также ветрено, ночью и утром — привычные туман с моросью. Ближе к вечеру поднимется сильный ветер, до 14 метров в секунду.

Что касается Приморья в целом, то лето с температурами до 27 градусов со знаком плюс в предстоящий праздничный день ожидается далеко не на всей территории края. Так, местами в регионе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы и ночью и днем в среду.

Екатерина Брязгунова