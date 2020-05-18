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Дожди и грозы встретят Приморье в начале недели
Выезжать за пределы населенных пунктов или выходить в море будет довольно опасно
Обильные осадки ожидаются в крае в первой половине недели в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Как рассказали синоптики и МЧС края, эта неделя будет для края достаточно опасной – реки в южных районах могут выйти из берегов, а на море ожидаются существенные штормы.
Синоптики отмечают, что на западе края возможны осадки от 15 до 40 мм.
Спасатели, в свою очередь, рассказывают о том, что выходы рек могут быть достаточно опасны и вести к затоплениям проезжей части. Также они советуют не выходить в море на маломерных судах – в акватории ожидается шторм с волнами до 3,5 метров.
Специалисты всех профилей советуют приморцам не покидать пределы населенных пунктов на личных автомобилях.