Дождь в столице Дальнего Востока начнется с минуты на минуту, сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозу Gismeteo, дождь, а возможно даже гроза, во Владивостоке начнется после 10 часов в воскресенье, 4 августа. Осадки продлятся до 15–16 часов, а потом прекратятся. Около 19 часов опять пройдет небольшой дождь. Примечательно, что небо весь день будет затянуто облаками. Такая погода продлится до обеда понедельника, 5 августа.

Что касается погоды на территории Приморского края, то она не значительно будет отличаться от столичной. Местами в регионе пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ливни и грозы. Южный ветер умеренный, до 11 метров в секунду.

Несмотря на ожидаемые дожди, погода ожидается теплой. Во Владивостоке воздух прогреется до 25 градусов, в пригороде — до 28, а в крае — до 33-х градусов жары.

Екатерина Брязгунова