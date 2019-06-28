Хорошей погоды на предстоящих выходных не предвидится. Небо в Приморье затянет тучами, в отдельных районах пройдут дожди, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в «Примгидромете», в последние выходные июня край подпадет под зону фронтальных разделов, в результате чего пройдут дожди, местами сильные.

В тех районах, где последние дни отмечалась жара, похолодает. Минимальные температуры воздуха составят 10–15 градусов выше нуля, однако на востоке станет совсем холодно — четыре – девять градусов со знаком плюс. Максимально воздух прогреется до 26 градусов, на побережье — 13–19.

Стоит отметить, что в дальневосточной столице также погода радовать не будет. Мало того, что дождливо, так еще и ветрено. Морось будет периодически переходить в дожди. Ночью объективно холодно — 11–13 градусов со знаком плюс, днем до 15 градусов.

Екатерина Брязгунова