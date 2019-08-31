Тридцать первого августа в крае ливни ослабеют и перейдут в несильные дожди, а то и вовсе прекратятся, сообщает DEITA.RU. Информацию предоставляет Примгидромет.

Владивостокцам обещают погоду без осадков и температуру воздуха до двадцати двух градусов. Ветер ожидается юго-западный, до одиннадцати м/с. Только во второй половине дня, с четырех до семи часов вероятны небольшие осадки в виде дождя.

Умеренные дожди прольются в крае за пределами столицы. Кое-где пройдет гроза. Местами появятся туманы. Дополнит погоду южный вотер до одиннадцати метров скоростью и температура до двадцати четырех градусов тепла.

Анастасия Туркова