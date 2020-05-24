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Дожди не покинут Приморье еще долго

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Понедельник будет таким же дождливым, как и выходные

Начало недели в Приморье будет таким же дождливым, как и прошедшие выходные, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».

Так, во Владивостоке потеплеет – будет от 12 до 18 градусов. Дожди будут чуть реже по сравнению с непрекращающимися осадками в течение всего воскресенья.

Вместе с тем, погода остается такой же пасмурной – солнца, судя по прогнозам, не будет до конца недели. В свою очередь, дожди так же не покинут регион раньше середины недели. В отдельных районах они будут на время прекращаться, в других – усиливаться.

В любом случае, окончания осадков не стоит ждать раньше конца недели. 

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