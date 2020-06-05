Дожди почти кончились во Владивостоке

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Сегодня стоит ожидать осадки только вечером

Пятница порадует владивостокцев неплохой для июня погодой, сообщает ИА DEITA.RU.

В течение дня ожидается небольшая облачность, но озаботиться зонтом есть смысл только ближе к вечеру, и вероятность осадкой небольшая. Воздух прогреется до +19+21 °C. Ветер будет умеренный.

«В ближайшие сутки во Владивостоке преимущественно без осадков, только в конце дня может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза. Минимальная температура без изменений. Днем при переменной облачности и умеренном северо-западном ветре столбики термометров смогут подняться выше +20 °C», – рассказывают специалисты «Примпогоды».

Днем циклон покинет территорию города.

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