Новости
Коронавирус найден в детском саду на Сахалине
5 Июнь 2020, 08:45
Дудь&Солодов: как самый известный блогер-либерал сделал подарок человеку режима
5 Июнь 2020, 08:30
Маршрутку арестовали за долги во Владивостоке
5 Июнь 2020, 08:15
Приморскую Мариинку попытаются защитить от дрифтеров и кальянщиков
5 Июнь 2020, 08:00
Приморцы пошли на фондовый рынок
5 Июнь 2020, 07:45
Дожди почти кончились во Владивостоке
5 Июнь 2020, 07:15
Микроавтобус протаранил памятник Победы в Приморье
5 Июнь 2020, 07:00
Первоначальный взнос по льготной ипотеке хотят понизить
5 Июнь 2020, 06:15
Дожди почти кончились во Владивостоке
Сегодня стоит ожидать осадки только вечером
Пятница порадует владивостокцев неплохой для июня погодой, сообщает ИА DEITA.RU.
В течение дня ожидается небольшая облачность, но озаботиться зонтом есть смысл только ближе к вечеру, и вероятность осадкой небольшая. Воздух прогреется до +19+21 °C. Ветер будет умеренный.
«В ближайшие сутки во Владивостоке преимущественно без осадков, только в конце дня может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза. Минимальная температура без изменений. Днем при переменной облачности и умеренном северо-западном ветре столбики термометров смогут подняться выше +20 °C», – рассказывают специалисты «Примпогоды».
Днем циклон покинет территорию города.