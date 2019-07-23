В среду, 23 июля, В Приморском крае снова ожидаются дожди, не исключено, что в некоторых районах пройдут грозы, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали региональные синоптики, днем в среду в край придет новый атмосферный фронт, который и станет главной причиной возобновления дождей.

В дальневосточной столице в ночь на 23 июля пройдет дождь. По имеющейся информации, он начнется около часа ночи и прекратится около семи часов утра. В общей сложности выпадет не менее 3,3 миллиметра осадков.

При этом вечером, после 19 часов, дождь возобновится. За пять часов выпадет еще 2,8 миллиметров дождя. Температура воздуха значительно не изменится, что наводит на мысли о духоте.

Днем ранее, 21 июля, по Приморскому краю прошествовал тропический тайфун «Данас», который ко второй половине дня превратился в обычный циклон. Однако это не спасло жителей Лазовского района от наводнения.

Екатерина Брязгунова