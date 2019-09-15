Дожди возвращаются в столицу

О погоде на предстоящей неделе рассказали приморские синоптики, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».

По прогнозу приморских синоптиков, в ночь на понедельник, 16 сентября, Приморский край останется под влиянием антициклона. Сохранится погода без осадков, ночью столбики термометров в большинстве районов, за исключением южного побережья, опустятся ниже +10 °С.

Днём к Приморью подойдут фронтальных разделы и вызовут местами небольшие и умеренные дожди на севере края. Днём воздух прогреется до +20…+26 °С. За фронтами на Приморье вторгнется антициклон, который принесёт очередную порцию холодного воздуха, что приведёт к понижению температурного фона в крае на 2–4 градуса.

Но антициклон быстро переместится в Японское море, и в середине недели за ним снова придут новые фронтальные разделы, которые вызовут местами дожди в Приморье. Ночь станет немного теплее, а днём будет облачно и ещё прохладней.



Дмитрий Санников