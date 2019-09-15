Новости
Центр города перекроют в честь очередного праздника
15 Сентябрь 2019, 08:05
Дожди возвращаются в столицу
15 Сентябрь 2019, 07:41
Кто покинет губернаторское кресло: оценка экспертов
15 Сентябрь 2019, 06:19
Китайцы оценили российские школы
15 Сентябрь 2019, 05:31
Волки расплодились и нападают на людей
15 Сентябрь 2019, 04:14
Ядерный буксир готовит Рогозин
15 Сентябрь 2019, 03:26
ЦРУ вербовало странных шпионов
15 Сентябрь 2019, 02:18
Киев переходит с газа на дрова
15 Сентябрь 2019, 01:12
Дожди возвращаются в столицу
15 Сентябрь 2019, 07:41
О погоде на предстоящей неделе рассказали приморские синоптики, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».
По прогнозу приморских синоптиков, в ночь на понедельник, 16 сентября, Приморский край останется под влиянием антициклона. Сохранится погода без осадков, ночью столбики термометров в большинстве районов, за исключением южного побережья, опустятся ниже +10 °С.
Днём к Приморью подойдут фронтальных разделы и вызовут местами небольшие и умеренные дожди на севере края. Днём воздух прогреется до +20…+26 °С. За фронтами на Приморье вторгнется антициклон, который принесёт очередную порцию холодного воздуха, что приведёт к понижению температурного фона в крае на 2–4 градуса.
Но антициклон быстро переместится в Японское
море, и в середине недели за ним снова придут новые фронтальные разделы,
которые вызовут местами дожди в Приморье. Ночь станет немного теплее, а днём
будет облачно и ещё прохладней.
Дмитрий Санников