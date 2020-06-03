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Главный перевозчик Приморья сработал в минус
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Дожди ждут владивостокцев до конца рабочей недели
В четверг и вовсе объявлено штормовое предупреждение
В течение трех дней подряд во Владивостоке установится типичная июньская дождливая погода, сообщает ИА DEITA.RU.
На среду, четверг и пятницу «Примпогода» дает почти одинаковый ночной прогноз: +11…+13°С, дождь, умеренный до сильного ветер. Отличается только вероятность осадков – есть шанс избежать их в последнюю ночь рабочей недели.
До самых выходных нет смысла рассчитывать и на солнечную погоду. Ожидается переменная облачность, тепло не будет, дожди тоже прогнозируются ежедневно. Разве что в пятницу воздух прогреется до +19…+21°С.
А вот четверг вовсе стоит по возможности освободить от всех выездных планов: Примгидромет объявил штормовое предупреждение.