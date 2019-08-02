Первая неделя августа принесет с собой в прибрежные районы Приморского края морось и туманы, сообщает DEITA.RU.

В самом начале недели на территории края пройдут дожди. По словам местных синоптиков, они будут носить не повсеместный характер. Возможные осадки не избавят местных жителей и гостей региона от адской жары. В регионе сохранятся максимальные температуры от 27 до 33-х градусов тепла.

Однако ближе к середине недели ситуация изменится, что значительно понизит температуру. В дневные часы на побережье до 26 тепла. В некоторых районах прохладнее — от 14 до 22-х выше нуля.

Уже в середине недели дожди в Приморье пройдут повсеместно. На улице станет значительно прохладнее. Спадет духота.

В дальневосточную столицу в начале следующей недели вернется привычная погода: по утрам морось и прохлада, днем с прояснениями до 25 градусов тепла.

Екатерина Брязгунова