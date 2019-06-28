Налоговая нагрузка на экономику в России выросла, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Федеральная налоговая служба пришла к такому выводу, сравнив данные за 2018 год и 2017-й. Сравнивалось отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. Оказалось, что общая налоговая нагрузка в прошлом году стала на 0,2 процента больше и достигла показателя в 11 процентов.

Если смотреть не на усредненный показатель, а на ситуацию в отраслях, станет видно, что налоговая нагрузка на компании сырьевого сектора, например, увеличилась на 7,1 процента – до 52,5 процента.

Иной результат для обрабатывающих производств: нагрузка снизилась на 1,1 процента.

Анастасия Туркова