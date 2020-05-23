Дожили: россиян штрафуют за выход на балкон

Россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции после выхода на балкон, сообщает ИА DEITA.RU.

Московские молодожены получили квитанции на 40 тысяч рублей штрафов. Как оказалось, штрафные санкции выписаны за то, что они выходили гулять на свой балкон. Квартира находится на девятом этаже в районе Рублево.

Этот поселок, согласно географии, находится на территории Москвы, где действуют ограничения. На самом деле дом находится прямо на границе столицы и области. Из-за того, что квартира двухсторонняя, один балкон выходит на Москву, а другой открывает виды на Московскую область.

Многоэтажка пересекает границу, которая фиксируется спутниковой связью. Как рассказали молодожены «Известиям», муж 29-го февраля слег с вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом.

Супруга также попала карантин. Долгое время они находились исключительно в пределах квартиры, но когда супругу стало полегче, они решили иногда выходить на балкон.

Это было их единственным развлечением - встречать рассветы и провожать закаты. Вскоре людям начали приходить уведомления о штрафах. Сказалось, что когда супруги выходили на балкон со стороны Московской области, по геолокации на смартфонах менялись координаты.

Якобы, закрытые на карантин люди выезжают из Москвы в ближайший регион. Первый штраф пришел 7 мая, последний на данный момент - 13 мая. Сейчас молодожены обратились в полицию с целью прояснить ситуацию и нивелировать штрафные санкции.

Примечательно, что ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков назвал ошибки в системе автоматической фиксации нарушения самоизоляции практически нереальными. Он сообщил «Интерфаксу», что в столице выписано 35 тысяч таких штрафов, и ни одного обращения по обжалованию не поступило.

Несмотря на заверения полицейского, это не первый подобный инцидент. Так, в середине мая штраф пришел Ирине Карабулатовой - проживающей в Москве инвалиду 1 группы. Женщина уже год не покидала квартиру, так как не имеет возможности самостоятельно передвигаться. Тем не менее, она по непонятным причинам получила штраф за нарушение правил самоизоляции. Впоследствии санкция была отменена.

Ранее житель Уфы был оштрафован, когда вышел из дома припарковать автомобиль. Решив, что мужчина находится на улице «без справки работодателя», полицейские оштрафовали гражданина. Приговор также был отменен местным мировым судом.

Однако по информации УМВД, большинство штрафов все-таки выписывается за дело. Девяносто процентов протоколов составляется на граждан, выпивающих спиртное в парках или других местах общественного досуга.