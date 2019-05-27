В первом квартале 2019 года россияне стали меньше пить, сообщает DEITA.RU. К соответствующему выводу пришли специалисты сервиса Rate&Goods.

Согласно полученным данным, в сравнении с четвертым кварталом 2018 года в текущем году снизилась популярность практически всех алкогольных напитков. По мнению экспертов, потребление алкоголя снизилось, в первую очередь, из-за резкого роста цен на товары, поэтому россиянам приходится экономить.

Отметим, что на сегодняшний день лидерство в сегменте алкогольной продукции занимает пиво. 55,4 процента всего приобретенного алкоголя в конце прошлого года занимает именно этот пенный напиток.

Екатерина Брязгунова