Дожились: дед на личном авто ремонтирует дорогу в столице

Жители Владивостока продолжаются самостоятельно заниматься дорожным ремонтом, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, в районе улицы Космонавтов пожилой мужчина на собственном автомобиле ездит по дороге и засыпает ямы. «Дожились, дедуля на личном авто ездит на Космонавтов и засыпает ямы. Ямы тут уже не объехать, люди детей в сад везут, заезд на трассу Седанка — Патрокл», — делятся впечатлениями владивостокцы.

Отмечается, что указанные ямы очень сложно объехать.

Ранее прошла информация о том, что дорожники Владивостока не успели закончить все необходимые дорожные работы до конца октября. Например, перекрытая дорога Борисенко теперь откроется не раньше 25 ноября.

Екатерина Брязгунова