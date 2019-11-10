telegr wh call

Новости

Отопления и воды не будет в некоторых домах столицы - адреса

10 Ноябрь 2019, 21:44

Появилось видео эвакуации пострадавшего туриста из пещеры

10 Ноябрь 2019, 20:59

Новые возможности открылись для клиентов Сбербанка

10 Ноябрь 2019, 19:59

Дожились: дед на личном авто ремонтирует дорогу в столице

10 Ноябрь 2019, 19:29

«Вы же рожаете» — такие россияне не получат пенсии в будущем

10 Ноябрь 2019, 18:59

ЧП в Приморье: поход в пещеру едва не привел к трагедии

10 Ноябрь 2019, 18:29

Российская молодежь выбрала между семьей и карьерой

10 Ноябрь 2019, 17:59

Точное время мощного ливня назвали синоптики

10 Ноябрь 2019, 17:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Дожились: дед на личном авто ремонтирует дорогу в столице

фото

Жители Владивостока продолжаются самостоятельно заниматься дорожным ремонтом, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, в районе улицы Космонавтов пожилой мужчина на собственном автомобиле ездит по дороге и засыпает ямы. «Дожились, дедуля на личном авто ездит на Космонавтов и засыпает ямы. Ямы тут уже не объехать, люди детей в сад везут, заезд на трассу Седанка — Патрокл», — делятся впечатлениями владивостокцы.

Отмечается, что указанные ямы очень сложно объехать.

Ранее прошла информация о том, что дорожники Владивостока не успели закончить все необходимые дорожные работы до конца октября. Например, перекрытая дорога Борисенко теперь откроется не раньше 25 ноября.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Новый запрет появился для сотрудников ГИБДД

Штраф ГИБДД россияне могут не оплачивать

Как выбрать автосалон

Популярное

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

Новые законы Медведева снизят тарифы ЖКХ

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

Снег и метель ожидаются в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...