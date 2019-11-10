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Дожились: дед на личном авто ремонтирует дорогу в столице
Жители Владивостока продолжаются самостоятельно заниматься дорожным ремонтом, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, в районе улицы Космонавтов пожилой мужчина на собственном автомобиле ездит по дороге и засыпает ямы. «Дожились, дедуля на личном авто ездит на Космонавтов и засыпает ямы. Ямы тут уже не объехать, люди детей в сад везут, заезд на трассу Седанка — Патрокл», — делятся впечатлениями владивостокцы.
Отмечается, что указанные ямы очень сложно объехать.
Ранее прошла информация о том, что дорожники Владивостока не успели закончить все необходимые дорожные работы до конца октября. Например, перекрытая дорога Борисенко теперь откроется не раньше 25 ноября.
Екатерина Брязгунова