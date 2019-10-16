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ДПС будет приставать с наркотестерами
Приборы определения наркотического опьянения начнут применять на дорогах России уже в 2020 году, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявил на полях Международной специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.
По словам высокого полицейского чиновника, служители закона смогут убирать водителей в состоянии наркотического опьянения с дороги, их освидетельствовав.
Ранее стало известно, что первая вещь, из-за которой инспектор ГИБДД усомнится в трезвости водителя - это пустые бутылки из-под алкоголя в салоне авто. Даже одной завалявшейся банки пива будет достаточно для приглашения выйти и «подышать в трубочку».
Жевание жевательной резинки, конфеты, рассасывание леденца или лузганье семечек тоже может навести сотрудника дорожной полиции на мысли о том, что таким образом водитель пытается скрыть запах перегара.
Дмитрий Санников