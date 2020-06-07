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Драка и пожар: Киоск с шаурмой пылает в приморском городе
Событие повторяется неоднократно, отмечают горожане
В приморском городе Большой Камень в центре муниципалитета пылает киоск с шаурмой, сообщает ИА DEITA.RU.
Чёрный дым распространяется на много метров вокруг, видно пламя. Местные жители отмечают, что подобное происшествие уже случалось с данной закусочной.
Ранее пожар на данной точке продажи шаурмы произошел порядка двух-трёх месяцев назад. После пожара киоск удалось восстановить и возобновить продажи продукции. Однако спустя считанные месяцы киоск загорелся вновь.
Некоторые горожане сочувствуют хозяину киоска с шаурмой: «Бедный, мне его жалко». Другие большекаменцы строят различные версии происшествия.
Согласно видеороликам, опубликованным в социальных сетях, возле места возгорания произошла потасовка – мужчины развязали драку на фоне пылающего киоска.