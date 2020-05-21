telegr wh call

Новости

Драка переросла в поножовщину на станции во Владивостоке

21 Май 2020, 15:46

Столкновение на встречной - микроавтобус перевернулся во Владивостоке

21 Май 2020, 15:17

В Находке миллиарды рублей сковали угольную пыль

21 Май 2020, 15:08

Океанариум готовит для послекарантинных посетителей «вау-эффект» во Владивостоке

21 Май 2020, 14:45

«Форсят, как хотят» - приморцы возмущены поступком полицейской

21 Май 2020, 14:21

Медвежонок №13: новый мохнатый сирота найден в Приморье

21 Май 2020, 13:45

Глава Минздрава заразился коронавирусом

21 Май 2020, 13:15

В Приморье зафиксирован рост заявок на ипотеку

21 Май 2020, 12:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Драка переросла в поножовщину на станции во Владивостоке

РЖД поезда рельсы вагоны

Пострадавшего отвезли в реанимацию

Очевидцы обратились в Линейное Управление полиции Владивостока, сообщив о том, что на станции Луговая нашли молодого человека, раненого ножом в живот, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметили в самом ведомстве, пострадавший находился в достаточно тяжелом состоянии – его немедленно доставили в реанимацию.

Полиция начала розыски – в течение суток удалось установить личность подозреваемого в нападении и задержать его. Им оказался ранее судимый 37-летний житель приморской столицы. Сейчас он задержан.

В полиции мужчина рассказал, что перешёл к поножовщине после драки – у него с пострадавшим возник некий конфликт.

Возбуждено уголовное дело за нанесение тяжкого вреда здоровью – согласно статье, нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока что тот находится под стражей. 

Читайте также:

Приморец ограбил женщину на улице среди бела дня

Преподаватель английского подозревается в нападении на близнецов

Обозленные из-за карантина таксисты избивают россиян

Александра Маслова

Популярное

Приморский мэропад: в крае назревает смена элит

«Форсят, как хотят» - приморцы возмущены поступком полицейской

Правительство пообещало детям новые выплаты

У важного приморского города появился новый мэр
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...