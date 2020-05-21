Драка переросла в поножовщину на станции во Владивостоке

Очевидцы обратились в Линейное Управление полиции Владивостока, сообщив о том, что на станции Луговая нашли молодого человека, раненого ножом в живот, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметили в самом ведомстве, пострадавший находился в достаточно тяжелом состоянии – его немедленно доставили в реанимацию.

Полиция начала розыски – в течение суток удалось установить личность подозреваемого в нападении и задержать его. Им оказался ранее судимый 37-летний житель приморской столицы. Сейчас он задержан.

В полиции мужчина рассказал, что перешёл к поножовщине после драки – у него с пострадавшим возник некий конфликт.

Возбуждено уголовное дело за нанесение тяжкого вреда здоровью – согласно статье, нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока что тот находится под стражей.