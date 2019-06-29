Настоящий спортивный праздник состоялся в субботу, 29 июня, в честь дня рождения дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.

С раннего утра на Набережной Спортивной гавани Владивостока было многолюдно. Торжественное открытие соревнований по гребле на лодках класса «Дракон» собрало немало зрителей. И даже пасмурная погода не помешала спортсменам и болельщикам, к которым могли присоединиться все желающие, провести перед стартом совместную зарядку. Затем началось то самое действо, ради которого жители города и пришли субботним утром на Набережную Спортивной гавани. Началось самое захватывающее зрелище – старт «Драконов».

Сегодня в гонках на лодках класса «Дракон» свое мастерство показали 260 участников. Напомним, неизменный состав – 10 человек в лодке-каноэ. Перед стартом все прошли инструктаж, а при необходимости, предварительно были проведены тренировки.

Надо сказать, что лодки «Драконы» пользуются особой любовью и популярностью у жителей дальневосточной столицы, а гонки в преддверии празднования дня рождения Владивостока, стали уже традиционными. В этом году такой турнир проводится уже в десятый раз. Впервые гонки на лодках класса «Дракон» украсили гавань Амурского залива в 2009 году.

Отменим, что среди участников этих соревнований «будущее города и края» – активисты молодежных объединений, а также представители бизнеса, средств массовой информации.

Традиционно городские соревнования проводятся при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края.

По словам организаторов, в нынешних гонках по гребле на лодках класса «Дракон» приняли участие команды с разным уровнем подготовки. Помимо профессиональных «гонщиков», для которых «Драконы» уже стали родными, среди участников было много студентов, также на акватории Амурского залива свое умение продемонстрировали и смешанные команды. Причем победители будут оперены в каждых категориях и своих зачетных дисциплинах – профессионалы, любители. Победители получили заслуженные награды.

Спортивный праздник на день рождения города удался - гонки на лодках «Дракон», как всегда, были зрелищными и яркими и подарили множество положительных эмоций как участникам, так и зрителям.

Инна Эстрина