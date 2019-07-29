Историю становления древнего государства Бохай, в период средневековья расположенного на территории Приморского края, узнали дети в музее Арсеньева. Ребята рассматривали археологические находки, обнаруженные на древних городищах, думали над вопросами ведущего и радовались найденным ответам. Интерактивная детская программа «Вслед за археологами. История под ногами» прошла в воскресенье в музее Арсеньева, сообщает DEITA.RU.

Кто такие археологи? Какие были в древности тайны? Как жили люди тысячи лет назад? Ведущая программы Надежда Шатенова, историк, методист отдела образовательных программ музея быстро «включила» в познавательную игру даже малышей. Дети слушали, отвечали на вопросы, с интересом рассматривали «маршрутные листы» с изображенными на них предметами, и затем, с увлечением искали и исторические артефакты среди экспонатов экспозиции.

На программе «Вслед за археологами. История под ногами» ребята в доступной форме узнают об образовании самого первого государства на территории Дальнего Востока — Бохай. Государство образовалось в VII веке и просуществовало около двухсот лет.

Интерактивная программа проходит в археологических залах музея среди древних экспонатов. Работая с «путевыми листами» дети становятся настоящими исследователями.

Программа разработана для детей возрастом от 8 лет. Но иногда родители приходят и с ребятишками более младшего возраста.

Адрес музея имени Арсеньева: Владивосток, ул. Светланская, 20.

Узнать о музейных программах можно на сайте www.arseniev.org или по телефону 8 (423) 241-11-73.

Ирина Павленко







